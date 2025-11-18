كتب- محمد جعفر:

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تضارب المصالح المحتمل بين أعمال عائلته والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لا يشارك في إدارة الأعمال العائلية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان: "لا علاقة لي بأعمال العائلة. لقد غادرتُ، ما تفعله عائلتي جيد. لديهم أعمال في كل مكان، لم يفعلوا سوى القليل جدًا مع السعودية، في الواقع أنا متأكد من أن بإمكانهم فعل الكثير، وكل ما فعلوه كان ممتازًا".

وكشفت تقارير لشبكة CNN في وقت سابق من هذا العام أن العلاقات التجارية لعائلة ترامب مع منطقة الشرق الأوسط تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ولايته الأولى في منصبه.

وفي السياق ذاته، قلل البيت الأبيض مرارًا من أي مظهر لتضارب المصالح بين الرئيس وأعمال عائلته، وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت للشبكة: "لم ينخرط الرئيس أو عائلته على الإطلاق، ولن ينخرطوا أبدًا، في تضارب في المصالح".

وفي سياق متصل، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزم المملكة رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة إلى نحو تريليون دولار.

وقال ولي العهد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "اليوم وغداً سنعلن زيادة استثماراتنا من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول حيوية ونشاطاً على مستوى العالم.

وقبيل هذا الإعلان، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على خطط المملكة لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.