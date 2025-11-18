أكسيوس: روسيا وأمريكا تبحثان إجراء عملية تبادل جديدة للأسرى

كتب- محمود الطوخي

قال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميتريف، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن موسكو وواشنطن بحثتا إمكانية إجراء عملية تبادل أخرى للأسرى.

وأشار "أكسيوس"، إلى أن مسؤولا أمريكيا أكد تصريحات دميتريف، مشرا إلى أن واشنطن منفتحة على الأمر لكنها حذرة من عدم وجود شئ وشيك.

وذكر الموقع الأمريكي، أن ما لا يقل عن 8 أمريكيين موجودون في السجون الروسية. ويضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة المحتجزين إلى الولايات المتحدة على رأس أولوياته.

ومن المرجح أن تساعد عملية التبادل المحتملة في تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن وهو ما يسعى إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم التوترات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأوضح مصدرمطلع، أن موسكو تأمل أن تقدم عملية تبادل الأسرى كبادرة حسن نية لخلق مزيد من الثقة مع الولايات المتحدة.

وفقا لأكسيوس، كانت عملية التبادل المحتملة من بين الملفات على جدول أعمال زيارة دميترييف الذي يرأس صندوق الثروة السيادية الروسي، كما لعب دورا دبلوماسيا كبيرا في ما يخص أوكرانيا، خلال الفترة بين 24 إلى 26 أكتوبر الماضي.

وفي اتصال هاتفي مع "أكسيوس"، أمس الاثنين، أوضح دميترييف أنه التقى بعض أعضاء فريق ترامب لبحث عدّة قضايا ذات طبيعة إنسانية بما في ذلك عملية تبادل السجناء التي يعمل عليها الأمريكيون.

وأفاد مصدر مطلع،بأن دميترييف ناقش المسألة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب. وأكد مسؤول أمريكي أن المناقشات اتصفت بالإيجابية، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق.

وصرّح المسؤول الأمريكي بأن الولايات المتحدة سترحب بإطلاق سراح أي محتجز أمريكي في روسيا. فيما لم يذكر دميترييف ولا المسؤول الأمريكي هويات السجناء الذين قد يطلق سراحهم من الجانبين.

عمليات تبادل سابقة وأبرز الأسماء

في وقت سابق من العام الجاري، أفرجت روسيا عن الأمريكيين مارك فوجل وكسينيا كاريلينا في عملية تبادل للأسرى.

ومن بين أبرز السجناء الأمريكيين الذين أطلقت روسيا سراحهم في عمليات التبادل الأخيرة، إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، بول ويلان الجندي السابق في سلاح البحرية، بريتني جرينر لاعب كرة السلة.

كان الجانب الأمريكي قدّم لروسيا قائمة تضم أسماء 9 محتجزين أمريكيين للإفراج عنهم، في وقت سابق من العام الجاري. ووفقا لوكالة "رويترز" البريطانية" يبدو أن 8 من بينهم لا يزالون محتجزين في روسيا.