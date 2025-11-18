الرياض: زيارة ولي العهد لواشنطن لتحقيق شرق أوسط يسوده الأمن

الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء أن زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تأتي ضمن سعي المملكة لشرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أن مجلس الوزراء أكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات جنبًا إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار".

وأضاف بن سعيد أن "المجلس اطّلع إثر ذلك على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعددٍ من دول العالم ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما ولي العهد من رئيس كوريا لي جاي ميونج والرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.

وأوضح وزير الاعلام السعودي بالنيابة أن "المجلس تناول مضامين مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد المملكة في الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.

وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى (24.89 %) بنهاية عام 2024 معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولًا إلى ما يزيد على (50%) بحلول عام 2030 ، وفقا لوزير الإعلام السعودي بالنيابة