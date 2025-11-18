الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة المستقلة

وكالات

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المعني بالتكنولوجيا، أمانديب جيل، من أن التطوير والاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ظهور أسلحة تتمتع بدرجة غير مقبولة من الاستقلالية.

وقال جيل، خلال مشاركته في مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبوظبي، في مقابلة مع وكالة "تاس": "الذكاء الاصطناعي هو تقنية قوية يمكنها تسريع تطوير أنظمة الأسلحة الحالية. قد نرى مستقبلاً أنظمة تتميز بدرجة استقلالية أعلى من الأنظمة الآلية الحالية، وهناك توجه واضح نحو زيادة الاستقلالية في بعض هذه الأنظمة".



وأكد المسؤول الأممي أن على الحكومات الحفاظ على ميزة السيطرة البشرية على الأسلحة وضمان مسؤولية ومساءلة العسكريين الذين يتخذون قرار اختيار الأهداف. وأضاف: "علينا التأكد من ألا تصبح هذه التقنية عاملاً مزعزعًا للاستقرار، خصوصًا في بيئة دولية متوترة، وألا تزيد من تعقيد العلاقات بين القوى الكبرى".



وأشار جيل إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفرض حظر كامل على الأسلحة القادرة على اتخاذ قرار مستقل بتدمير الأهداف بحلول عام 2026. وأضاف أن مباحثات بهذا الشأن تجري حاليًا في إطار اللجنة العالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري، إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة التي تحظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غير مبررة للمقاتلين أو لها آثار عشوائية على المدنيين.