الفصائل الفلسطينية تعلق على إقرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي

وكالات

أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها إقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، إنها تعتبره "أداة للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا ونتمسك بحق المقاومة والدفاع عن النفس".

وأكدت رفضها أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية، مؤكدة أن أي دور دولي يجب أن يقتصر على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت القوى والفصائل الفلسطينية: "نؤكد أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة للأمم المتحدة وحدها وأن تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية".

ويتضمن المشروع الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب، والذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بتصويت 13 عضوًا لصالحها بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.

ووفق المشروع، فإنه سوف يتم إنشاء "قوة استقرار دولية" في غزة لمدة عامين على الأقل، ما يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم القطاع ونزع سلاحه وبدء إعادة الإعمار، وفق ما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي.