متحف اللوفر يغلق إحدى قاعاته المخصصة للزوار.. ما القصة

(د ب أ)

أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم الإثنين، عن إغلاق إحدى قاعاته المخصصة للزوار بشكل مفاجئ، وذلك بعد اكتشاف هبوط في أرضية الجناح الجنوبي للمتحف.

كما وجه المتحف تعليمات إلى 65 موظفا بإخلاء مكاتبهم الواقعة في نفس الجناح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتشمل المنطقة المتأثرة "جاليري كامبانا" في الطابق الأول من جناح "سولي"، حيث تُعرض قطع خزفية من اليونان القديمة.

وأوضح المتحف أن هذه المنطقة خضعت لمراقبة مكثفة على مدى سنوات، نظرا لوجود نقاط ضعف ناتجة عن التصميم المعماري المعقد وأعمال الترميم التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار تقرير فني صدر يوم الجمعة عقب عملية فحص دورية إلى وجود خلل، حيث كشف الخبراء عن عدم استقرار في عدد من الدعامات، ما دفع كبير المهندسين المعماريين للآثار التاريخية إلى اتخاذ قرار بإغلاق مكاتب الطابق الثاني مؤقتًا للتحقيق في الأسباب والبدء بأعمال الصيانة اللازمة.