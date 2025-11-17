إعلان

البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ قرارا حتى الآن بمهاجمة فنزويلا برا

كتب- محمد جعفر:

07:39 م 17/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن شن هجوم بري على فنزويلا، مؤكداً أنه يأمل أن يكون حشد القوات الأمريكية كافياً لدفع نيكولاس مادورو إلى التنحي دون اللجوء لعمل عسكري.

جميع الخيارات مطروحة أمام ترامب

وأضافت الشبكة أن الخيارات التي تدرسها الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا تتراوح بين استهداف منشآت عسكرية أو حكومية، أو تنفيذ عمليات خاصة، وصولاً إلى خيار عدم اتخاذ أي إجراء.

مادورو زعيم عصابة مخدرات

وفي السياق ذاته قال البيت الأبيض في تصريح لقناة "نيوز ماكس"، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس ترامب بشأن فنزويلا، معتبراً أن مادورو "ليس حاكماً شرعياً، بل زعيم عصابة مخدرات إرهابية".

وأكد أن "إرهاب المخدرات يقتل الأمريكيين"، وأن الرئيس ترامب يرى أن استمرار هذا الوضع "أمر غير مقبول"، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس "يتمتع بسلطة مطلقة لمنع عصابات المخدرات من محاولة قتل الأمريكية".

دونالد ترامب نيكولاس مادورو فنزويلا تهريب المخدرات أمريكا

