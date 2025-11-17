"مادرو زعيمها".. واشنطن تدرج عصابة على قائمة الإرهاب

واشنطن- (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إنها ستدرج ما يسمى "كارتل دي لوس سوليس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتكون من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى، على قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان موجز: "إن كارتل دي لوس سوليس، ومقره فنزويلا، يرأسه الرئيس نيكولاس مادورو وغيره من الأفراد رفيعي المستوى في نظام مادورو غير الشرعي الذين أفسدوا الجيش والمخابرات والسلطة التشريعية والقضائية في فنزويلا".

وأضاف: "لا يمثل مادورو ولا زبانيته حكومة فنزويلا الشرعية. كارتل دي لوس سوليس بالاشتراك ومع منظمات إرهابية أجنبية مصنفة أخرى، بما في ذلك ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا، مسؤولون عن العنف الإرهابي في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي وكذلك عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وتعتبر "ترين دي أراجوا" أقوى عصابة في فنزويلا، وهي مرتبطة بتهريب المخدرات، والابتزاز، والتعدين غير القانوني، وتهريب البشر، وقد وسعت عملياتها إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. وصنفت الولايات المتحدة المجموعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.