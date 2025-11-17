إعلان

استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على شمال غزة

كتب : مصراوي

09:37 ص 17/11/2025

غزة- أرشيفية

غزة- (د ب أ)

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، باستهداف من مسيّرة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر محلية قولها، إن "شهيدا ارتقى برصاص مسيرة إسرائيلية في حي العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة".

ووفق المركز، "جددت قوات الاحتلال صباح اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس بعد قصف مماثل فجرًا"، لافتا إلى أن "قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف مبان سكنية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة".

كما شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات على الأقل شرقي مدينة خان يونس، ونسفت القوات الإسرائيلية عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

غزة استشهاد فلسطيني قصف إسرائيلي قصف على غزة

