بعد فضيحة فساد كبرى.. مظاهرات بالآلاف تجتاح فنلندا



مانيلا - (أ ب)

تجمع عشرات الآلاف اليوم الأحد في مستهل مظاهرة تستمر ثلاثة أيام تنظمها جماعة دينية في العاصمة الفلبينية للمطالبة بالمساءلة بشأن فضيحة فساد حول الفيضانات، تورط فيها أعضاء يتمتعون بنفوذ في الكونجرس الفلبيني ومسؤولون كبار بالحكومة.

وهذا هو أحدث إظهار للغضب بسبب اتهامات بالفساد واسع النطاق في مشروعات للسيطرة على الفيضانات في واحدة من أكثر الدول عرضة للأعاصير في العالم.

واحتجت جماعات مختلفة في الأشهر الأخيرة، في أعقاب اكتشاف أن الآلاف من مشروعات الدفاع ضد الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو ببساطة غير موجودة.

وأدلى مهندسون بالحكومة ومسؤولو الأشغال العامة ومسؤولون تنفيذيون في شركات بناء بشهاداتهم تحت القسم في جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ ولجنة لتقصي الحقائق، بأن أعضاء من الكونجرس الفلبيني ومسؤولين في إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة تلقوا رشاوي من شركات بناء لمساعدتهم على الحصول على تعاقدات مربحة وتفادي المساءلة، ومعظمهم نفوا تلك المزاعم.

وتشير تقديرات الشرطة إلى أن حوالي 130 ألف عضو من كنيسة المسيح (أجليسيا ني كريستو) تجمعوا في حديقة ريزال في مانيلا، بحلول منتصف النهار، قبل انطلاق المظاهرة، وكان العديد منهم يرتدون ملابس بيضاء ويحملون لافتات مناهضة للفساد.

ومن المقرر أن تنظم جماعات أخرى احتجاجا منفصلا ضد الفساد في وقت لاحق من اليوم الأحد، عند نصب "قوة الشعب" التذكاري في ضاحية مدينة كيزون.

وكنيسة المسيح(أجليسيا ني كريستو) هي مجموعة مؤثرة تصوت ككتلة واحدة ويتم استقطابها من قبل مرشحين سياسيين خلال الانتخابات.

وأعلنت الشرطة بدعم من الجيش، حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف الأفراد لتأمين المظاهرات التي سيتم تنظيمها في نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الحكومة تتوقع أن تكون سلمية، حسب تقييم أمني سري اطلعت عليه وكالة أسوشيد برس(أ ب).