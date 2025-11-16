إعلان

عضو وفد فلسطين باليونسكو: إسرائيل دمرت التعليم والتراث في غزة

كتب : مصراوي

12:32 م 16/11/2025

قطاع غزة

وكالات

قالت سارة أبو ندى، عضو وفد فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن إسرائيل دمرت كل ما يدخل ضمن نطاق صلاحياتهم في غزة، من التعليم إلى التراث الثقافي، على مدى عامين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الفلسطينيين بالقطاع.

وأضافت أبو ندى، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، أن إعادة إعمار قطاعات الثقافة في قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلًا.

وفي سياق متصل، قال المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري في قطاع غزة، حمودة الدهدار، إن الاحتلال سرق ما يقارب 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف الدهدار، تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال تعمّد تدمير قصر الباشا خلال الحرب، إذ اختفى الكم الهائل من الآثار التاريخية من مخزن القصر، مؤكدًا أنه لم يُعثر في ركامه إلا على 20 قطعة أثرية فقط.

وشدد على أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهمًا الاحتلال بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.

