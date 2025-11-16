انهيار 3 أبراج لنقل الكهرباء بسبب عمل تخريبي في فنزويلا



وكالات

قالت وزارة الطاقة الفنزويلية، إن شبكة الكهرباء الوطنية تعرضت لأعمال تخريب، مما أدى إلى انهيار 3 أبراج لنقل الكهرباء في ولاية أنزواتجي بشمال شرق البلاد.

أضافت وزارة الطاقة: "تعرضت شبكة الكهرباء الوطنية لعمل تخريبي إجرامي جديد، أدى إلى انهيار 3 أبراج نقل كهرباء في بلدية خوان أنطونيو سوتيلو، ولاية أنزواتجي، بهدف زعزعة استقرار خدمة حيوية لسكان شرق البلاد".

وأشار إلى بدء أعمال الترميم للبنية التحتية في منطقة سيرو فيدونيو، حيث يمر الخط المتضرر.

وأعلنت الوزارة أن عودة التيار الكهربائي ستكون تدريجية وآمنة، دون تحديد حجم الأضرار التي تعرض لها المستهلكون.

ووفقا لتصريحات الحكومة الفنزويلية، فإن البلاد تشهد بانتظام أعمال تخريب تستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة.

وتنظر الحكومة إلى هذه الأعمال باعتبارها محاولات لإضعاف الدولة وزعزعة استقرار الوضع بشكل عام، وفقا لروسيا اليوم.