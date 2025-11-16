قيد الإنشاء.. مصرع عامل إثر انهيار أرضي في محطة مترو بـ إسطنبول



وكالات

قال مدير الصحة في ولاية إسطنبول عبد الله جونر، إن أحد العمال لقي حتفه في انهيار للتربة في محطة مترو قيد الإنشاء في مدينة إسطنبول.

ووفقا له، وقع انهيار التربة في وسط إسطنبول عند محطة مترو كاباتاش قيد الإنشاء.

قبل ذلك، أفادت بلدية المدينة بأن خدمات الطوارئ أنقذت عاملين، بينما تمكن ثلاثة آخرون من الخروج بجهودهم الذاتية.

كتب جونر على منصة التواصل الاجتماعي X: "توفي أحد العمال الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الانهيار".

وأشار مدير الصحة إلى أنه لا يزال اثنان من العمال قيد المراقبة الطبية في المستشفى.

تقع المحطة على ضفاف مضيق البوسفور، وهي مصممة لتكون المحطة الأخيرة على خط M7.

من المقرر افتتاح المحطة عام 2027، إلا أن أعمال البناء تأخرت عدة مرات بسبب اكتشافات أثرية مختلفة على طول خط مسار السكة، وفقا لروسيا اليوم.