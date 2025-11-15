إعلان

الهند: 9 قتلى و32 مصابًا في انفجار بمركز شرطة في جامو وكشمير

كتب : مصراوي

05:55 م 15/11/2025

انفجار عبوات ناسفة بمركز شرطة بالهند

نيودلهي - (د ب أ)

قالت وزارة الشؤون الداخلية الهندية، اليوم السبت، إن تسعة أشخاص قتلوا وأُصيب 32 آخرون في انفجار "ضخم" عرضي ومؤسف وقع في مركز شرطة ناوجام بولاية جامو وكشمير.

وفي مؤتمر صحفي، قال براشانت لوخانهدي، الأمين المشارك في وزارة الشؤون الداخلية، إن سبب الحادث قيد التحقيق، وإن أي تكهنات إضافية بشأن سبب الانفجار لا داعى لها، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا.

وأوضح أن كمية كبيرة من المواد المتفجرة والمواد الكيميائية كانت قد صودرت خلال تحقيق في خلية إرهابية، وتم الاحتفاظ بها بشكل آمن في منطقة مفتوحة داخل مركز شرطة ناوجام الواقع في ضواحي سريناجار.

وكجزء من الإجراءات المعيارية المقررة، تم إرسال المتفجرات المصادرة لإجراء الفحوصات الجنائية والكيميائية، بحسب لوخانهدي.

وأضاف أنه بسبب الحجم الكبير للمضبوطات، كانت العملية تُنفذ بشكل مستمر على مدى اليومين الماضيين. ونظرا لـ"الطبيعة غير المستقرة والحساسة" لهذه المواد، فقد كان يتم التعامل معها بحذر شديد وتحت إشراف خبراء، وفق ما ذكره المسؤول.

وقال لوخانهدي: "لكن خلال العملية، وقع انفجار عرضي حوالي الساعة 1120 ليلا في 14 نوفمبر. وفي هذا الحادث العرضي المؤسف، فقد تسعة أشخاص حياتهم، فيما أُصيب 27 من أفراد الشرطة، وموظفان من قسم الإيرادات، وثلاثة مدنيين".

