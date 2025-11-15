إعلان

المستشار الألماني: تفصلنا عوالم عن حزب البديل من أجل ألمانيا

كتب : مصراوي

01:36 م 15/11/2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

روست- (د ب أ)

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا رفض أي تعاون بين حزبه المسيحي الديمقراطي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقال ميرتس خلال مؤتمر "يوم ألمانيا" الذي تنظمه منظمة الشباب التابعة لحزبه في مدينة روست الألمانية: "ليس لأن هناك جدارا عازلا بيننا – انسوا هذه الكلمة! تفصلنا عوالم عن هذا الحزب. لا يوجد بيننا أي قواسم مشتركة".

وأكد ميرتس أنه لا ينوي المخاطرة بإرث حزبه الذي يرتبط في نظره بأسماء مثل هيلموت كول وكونراد أديناور.

كما أكد ميرتس أن ألمانيا ستظل تحت قيادته بلدا منفتحا أمام المهاجرين الراغبين في العمل، قائلا إنهم سيظلون موضع ترحيب في المستقبل أيضا. لكنه شدد على ضرورة مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل حازم.

فريدريش ميرتس المستشار الألماني حزب البديل من أجل ألمانيا الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمر يوم ألمانيا

