وكالات

علقت وزارة الدفاع السورية، على الانفجار الذي وقع في منطقة المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها الجمعة، إن الاعتداء قيد التحقيق بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكدة أنها تعمل على جمع الأدلة اللازمة لتحديد مسار الصواريخ ومصادر إطلاقها.

وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية سورية اليوم الجمعة إن انفجارا وقع نتيجة لاستهداف "قذيفة صاروخية" لبناء مؤلف من 3 طوابق في "طلعة سوبر ماركت فادي" بحي "عين الكروم" في منطقة المزة 86 بالعاصمة السورية تسبب في وقوع إصابات.

ونقل تليفزيون سوريا عن المصادر قولها إن المنطقة شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً، وانتشاراً للدوريات في الشوارع المحيطة، مع وصول سيارات إسعاف إلى المكان المستهدف، في حين لم يتبيّن بعد مصدر الصاروخ أو الجهة المستهدفة.

وفاد مصدر أمني سوري، قد أفاد مساء اليوم الجمعة بإصابة امرأة خلال وقوع انفجار ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة 86 بدمشق.

ونقلت قناة"الإخبارية السورية" عن المصدر الأمني قوله إن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.