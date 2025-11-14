اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي جنوب لبنان تجاوز الخط الأزرق ويجب نقله

بيروت (د ب أ)

قامت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعملية مسح جغرافي في أكتوبر الماضي وفي نوفمبر الحالي، لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتبيّن أنه تجاوز الخط الأزرق باتجاه الأراضي اللبنانية، وطالبت الجيش الاسرائيلي بنقل الجدار المذكور.

وقال بيان صادر عن اليونيفيل، إنه "في أكتوبر، قام حفظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل (حرف تي) أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني".

وأشار البيان إلى أن " اليونيفيل " أبلغت "الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور".

وأضاف أنه "في نوفمبر، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل (حرف تي) في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق".

وتابع البيان: "سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".

وأعلنت "اليونيفيل" أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وجددت اليونيفيل "الدعوة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".