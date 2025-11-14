إعلان

محكمة تونسية تصدر حكما جديدا بسجن الغنوشي لمدة عامين

كتب : مصراوي

03:52 م 14/11/2025

راشد الغنوشي

تونس- (د ب أ)

أصدرت محكمة تونسية اليوم الجمعة حكماً جديداً ضد زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، يقضي بسجنه لمدة عامين مع غرامة مالية بنحو 68 ألف دولار أمريكي.

وقال المحامي سمير ديلو، العضو في هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين"، إن القضية ترتبط بعمليات تدقيق في المعاملات المالية لنواب البرلمان في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024، وهي الدورة التي ترأس فيها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحكم من السلطات القضائية.

وأوضح ديلو أن الحكم يأتي على خلفية مكافأة مالية بقيمة 14 ألف دولار نظير جائزة تلقاها الغنوشي من منظمة تعنى بنشر "قيم غاندي للسلام والتسامح" عام 2016.

وكان قد تبرع بها إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وتابع ديلو أن "المحكمة أصدرت حكمها اليوم دون أن يكون هناك استنطاق".

ويلاحق الغنوشي (84 عاماً)، الموقوف منذ أبريل 2023، في عدة قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والتآمر على أمن الدولة.وصدرت ضده ثلاثة أحكام سابقة في جلسات قاطعها بدعوى افتقادها لشروط المحاكمة العادلة.

وتقول حركة النهضة وأحزاب المعارضة إن التهم الموجهة إلى الغنوشي وباقي السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة "سياسية وملفقة".

محكمة تونس راشد الغنوشي حركة النهضة الإسلامية تونس

