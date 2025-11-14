مقتل شخص واحد وإصابة 24 بعد غارات روسية على كييف



كييف- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا شنت هجوما آخر على كييف الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة كييف اندبندنت عن مصادر رسمية قولها إن شخصا واحدا قتل وأصيب 24 على الأقل، بعد أن تعرضت العاصمة لهجوم بمئات من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكرت تقارير أنه تم سماع دوي العديد من الانفجارات في العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء "آر.بي.سي-أوكرانيا" إنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في جميع مناطق المدينة تقريبا. ووردت أنباء أيضا عن اندلاع العديد من الحرائق في مبان سكنية.

ونقلت صحيفة كييف إندبندنت عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن منشأة طبية ومبنى إداريا تضررا أيضا. ووردت أنباء أيضا عن انقطاع الكهرباء.

ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، من بينهم رجل في حالة حرجة وامرأة حامل وتم تفعيل الدفاعات الجوية.

وقال المسؤولون إن الهجوم على العاصمة مستمر، وحثوا السكان على البقاء في الملاجئ حتى يتم رفع إنذار الغارات الجوية.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع من ضرورة أن تواصل أوكرانيا مكافحة الفساد في أعقاب فضيحة فساد كبرى وضعت كبار مسؤولي الطاقة النووية تحت التدقيق. لكنهم قدموا أيضا تأكيدات بأن المساعدات ستستمر في التدفق في الوقت الذي تسعى فيه كييف جاهدة لصد الهجوم الروسي.