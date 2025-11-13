بعد استشهادهم.. حماس تنعى محمد أبو عياش وبلال بعران

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفتيين محمد أبو عياش وبلال بعران اللذين قتلهما جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت حماس خلال بيان لها اليوم الخميس، إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب.

ونددت المقاومة الإسلامية، بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، مشددة على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا وثباتا، وتعزيزا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار.

وأضافت:"عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا بحقه، وتصميما على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".