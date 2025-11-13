إعلان

بعد استشهادهم.. حماس تنعى محمد أبو عياش وبلال بعران

كتب : مصراوي

08:37 م 13/11/2025

الشهيدان محمد أبو عياش وبلال بعران

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفتيين محمد أبو عياش وبلال بعران اللذين قتلهما جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت حماس خلال بيان لها اليوم الخميس، إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب.

ونددت المقاومة الإسلامية، بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، مشددة على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا وثباتا، وتعزيزا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار.

وأضافت:"عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا بحقه، وتصميما على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".

محمد أبو عياش وبلال بعران

