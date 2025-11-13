وزير خارجيا أمريكا: روسيا لا تبدي استعدادا لتسوية الأزمة الأوكرانية



وكالات

زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن روسيا لا تبدي في الوقت الراهن أي رغبة في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.

قال روبيو عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في مقاطعة أونتاريو الكندية: "حتى هذه اللحظة، تقديرات واشنطن تشير إلى أن روسيا لا ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا في الوقت الحالي".

أضاف: "هذا هو التقييم الوحيد الذي يمكننا تقديمه في هذه المرحلة نود أن نرى نهاية لهذه الحرب"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد الأربعاء، أن روسيا ما زالت مستعدة للحوار والتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية والسلطات في كييف تُظهر رفضا تاما لأي خطوات في هذا الاتجاه.

وأشار بيسكوف إلى تباين المواقف بين الجانبين الأوروبي والأمريكي، قائلا: "يظهر الأوروبيون نزعة لمواصلة تشجيع النظام على مواصلة الحرب. بينما يميل الأمريكيون، على ما يبدو، إلى التريث في الوقت الراهن".

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا عقدتا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أفضت إلى تبادل للأسرى، كما سلّمت موسكو الجانب الأوكراني جثامين عسكريين قُتلوا خلال المعارك. وتبادل الطرفان أيضا مشاريع مذكرات تتعلق بسبل التسوية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد في وقت سابق على أن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للنزاع والعمل ضمن أي صيغة ممكنة، مشيرا إلى أن روسيا لم تتلقَّ حتى الآن ردا من كييف على مقترحها بتشكيل 3 مجموعات عمل لبحث القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل تفصيلي، وهو المقترح الذي تقدمت به خلال الجولة الثالثة من مفاوضات إسطنبول في يوليو الماضي.

ورفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء مفاوضات مباشرة.