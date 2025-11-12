عبد العاطي يكشف خارطة الطريق لإنقاذ السودان

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه حريص لقاء وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان.

وخلال مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، تطرق عبد العاطي إلى الطلبات الذي سيطلبها في هذا اللقاء، مؤكدا على أنّ إعلان اللجنة الرباعية التي تضم "مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات" الصادر في 12 سبتمبر يمثل خارطة طريق لإنقاذ السودان.

وأوضح عبد العاطي، أن الإعلان يتحدث عن " عن فتح ممرات إنسانية، وتأمين وصول قوافل الإغاثة الإنسانية، وأهمية الضغط على الطرف الآخر الموجود في غرب دارفور للسماح باعتبار أنه الذي بعد سقوط الفاشر وهو من يسيطر على الأرض

وأكد وزير الخارجية على أنه لابد أن يكون هناك ممرات إنسانية آمنة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى هناك، مشيرا إلى أن هناك طلبات تتعلق أيضا بتأشيرات الدخول والإقامة لموظفي الإغاثة الدولية خاصة الأجانب ومن غير السودانيين.