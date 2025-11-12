وزيرة الطاقة الأوكرانية تقدم استقالتها وسط فضيحة فساد

(د ب أ)

قدمت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا هرينتشوك، استقالتها رسميا اليوم الأربعاء، على خلفية فضيحة فساد.

وقالت هرينتشوك، في خطاب الاستقالة الذي نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أطلب قبول استقالتي من منصب وزيرة الطاقة في أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا في وقت سابق كلا من هرينتشوك ووزير العدل جيرمان جالوشينكو إلى الاستقالة.

وقال زيلينسكي، في خطاب متلفز، "أطلب من أعضاء البرلمان دعم هذه المطالب"، مضيفا أنها مسألة ثقة.

وكانت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، قد أعفت جالوشينكو من منصبه صباح اليوم الأربعاء.

وتعاني أوكرانيا من فضيحة رشاوى بملايين الدولارات، يعتقد أنها تشمل مدفوعات في قطاع الطاقة، وكذلك قطاع الدفاع، وهو قطاع حيوي لأمن البلاد في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.