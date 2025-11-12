إعلان

تم تعليق الحركة.. إصابة 19 شخصا في حادث خروج قطار عن القضبان بـ الأرجنتين

كتب : مصراوي

03:36 ص 12/11/2025

حادث خروج قطار عن القضبان بـ الأرجنتين

وكالات

أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا بجروح جراء خروج قطار عن السكة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

قال مدير هيئة الطوارئ في بوينس آيرس ألبرتو كريسينتي، إن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، فيما تلقى 10 آخرون المساعدة الطبية في مكان الحادث.

وذكرت شركة "ترينيس أرخنتينوس" للنقل أن الحادث وقع في حي لينيرس بالعاصمة الأرجنتينية، وتم تعليق حركة القطارات في المنطقة على إثر الحادث.

وأضافت الشركة ،أن أسباب الحادث لا تزال قيد الدراسة وسيتم تحديدها بعد إتمام الأعمال الضرورية، وفقا لروسيا اليوم.

حادث خروج قطار عن القضبان حادث خروج قطار عن القضبان بالأرجنتين الأرجنتين خروج قطار عن القضبان

