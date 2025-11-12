

وكالات

أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا بجروح جراء خروج قطار عن السكة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

قال مدير هيئة الطوارئ في بوينس آيرس ألبرتو كريسينتي، إن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، فيما تلقى 10 آخرون المساعدة الطبية في مكان الحادث.

وذكرت شركة "ترينيس أرخنتينوس" للنقل أن الحادث وقع في حي لينيرس بالعاصمة الأرجنتينية، وتم تعليق حركة القطارات في المنطقة على إثر الحادث.

وأضافت الشركة ،أن أسباب الحادث لا تزال قيد الدراسة وسيتم تحديدها بعد إتمام الأعمال الضرورية، وفقا لروسيا اليوم.