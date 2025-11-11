قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستجري تجارب نووية إذا فعلت ذلك أي قوة نووية أخرى، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف لافروف، أن روسيا مستعدة لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن ما وصفته واشنطن بـ"الأنشطة السرية المشبوهة".

وأشار إلى أن موسكو تشعر بالقلق إزاء التصريحات الأمريكية التي تشير إلى أن التجارب النووية قد تستخدم لأغراض جيوسياسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده مستعدة لمناقشة ترتيب قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مع الولايات المتحدة "عندما تجدد واشنطن اقتراحها لإجراء محادثات رفيعة المستوى".

وتابع: "نقترح تمديد قيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة سنة مع مراعاة مسؤولية القوى العظمى في منع نشوب حرب نووية".

وفي وقتٍ سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولًا مسلحة نوويًا، من بينها روسيا والصين، بإجراء تجارب نووية تحت الأرض من دون الإعلان عنها.

وقال ترامب إنه "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، لافتًا إلى أن منافسي واشنطن الرئيسيين، خصوصًا الصين وروسيا، يجرون على ما يبدو جميعًا تجارب نووية، مضيفًا: "إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضًا".