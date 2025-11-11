إعلان

الدفاع التركية تعلن تحطم طائرة عسكرية أثناء عودتها من أذربيجان

كتب : مصراوي

03:32 م 11/11/2025

وزارة الدفاع التركية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة شحن من طراز C130 تابعة للقوات المسلحة تحطمت أثناء عودتها من أذربيجان وبدء عمليات الإنقاذ.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، في بيان: "علمتُ ببالغ الحزن والأسى أن طائرة الشحن العسكرية من طراز C130 التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي كانت في طريقها إلى بلدنا من أذربيجان، تحطمت على الحدود الجورجية الأذربيجانية. ولا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة".

وأضاف كايا: "تحدثتُ هاتفيًا مع وزيرة الداخلية الجورجية جيلا جيلادزي. والوزيرة في طريقها أيضًا إلى موقع الحادث. أتقدم بأطيب تمنياتي لشعبنا الموقر بالشفاء العاجل".

وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة عسكرية تركية طائرة شحن من طراز C130 القوات المسلحة التركية

