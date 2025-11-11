ترامب: لدي ثقة أن الرئيس السوري سيتمكن من أداء مهام منصبه



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه على وفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".

وتابع: إن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكتب ترامب لاحقا على "تروث سوشيال": "استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة، ناقشت مع الرئيس الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط وهو من أبرز الداعمين له أتطلع إلى لقاء الرئيس السوري والتحدث معه مجددا".

وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين.

وقالت الوكالة السورية للأنباء، إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.



وجاء الاجتماع بين الرئيسين السوري والأمريكي بعدما وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، على طلب أمريكي برفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الشرع، وأعضاء بحكومته.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن زيارة الإثنين "جزء من جهود الرئيس الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعيا لتحقيق السلام".

يشار إلى أن ترامب التقى الشرع لأول مرة في شهر مايو الماضي في المملكة العربية السعودية، وفقا لسكاي نيوز.