ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي.. وسنعيد فتح البلاد قريبًا جدًا

كتب : مصراوي

01:31 ص 11/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإغلاق الحكومي الفيدرالي سينتهي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنعيد فتح البلاد قريبا جدا".

وأضاف أن المفاوضين في الكونجرس على وشك التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع.

ومساء أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 يناير.

وقال ترامب في تصريحات له: "نقترب جدا من نهاية الإغلاق، وستعرفون ذلك قريبا جدا".

وأضاف: "لن نقدم أي أموال إضافية للمهاجرين غير القانونيين، ولن نسمح لهم بالدخول إلى بلادنا"، وفقا لروسيا اليوم.

