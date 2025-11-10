اللجنة المصرية: مستمرون في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لأهالي غزة

وكالات

بدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة اليوم توزيع خمسةٍ وخمسين ألف طرد غذائي كمرحلة أولى في جنوب قطاع غزة مدينة رفح، تحت شعار "رفح البداية"، وذلك كمكرمة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، محمد منصور، أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل محافظة خان يونس، ثم المحافظة الوسطى، تليها مدينة غزة، وصولاً إلى شمال القطاع، لضمان وصول المساعدات إلى جميع العائلات الفلسطينية، بحيث تحصل كل عائلة وكل متزوج على طرد غذائي ضمن هذه المكرمة.

وأضاف منصور أن اللجنة المصرية تواصل عملها الإغاثي على مدار الساعة، حيث يتم تزويدها بشكل متواصل بجسور من المساعدات القادمة من جمهورية مصر العربية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية الرامية إلى دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن عدد المخيمات التي أنشأتها اللجنة المصرية في قطاع غزة وصل إلى نحو 16 مخيمًا موزعة على جنوب ووسط وشمال القطاع، مشيرًا إلى أن عدد العائلات التي تم تسكينها أو سيتم تسكينها في هذه المخيمات سيتجاوز 100 ألف عائلة فلسطينية.

وبيّن منصور أن مخيمًا جديدًا يُقام حاليًا على مساحة 20 دونمًا في منطقة مجمع الوزارات وسط مدينة غزة، ويضم أكثر من 400 خيمة، إلى جانب مخيمات أخرى في شمال القطاع، فيما تُعد اللجنة المصرية من أوائل المؤسسات المحلية والدولية التي دخلت شمال قطاع غزة عقب قرار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه تم تسيير ثلاث قوافل إغاثية كبيرة إلى شمال القطاع، شملت القافلة الأولى (50 شاحنة)، والثانية (30 شاحنة)، والثالثة (40 شاحنة)، تحمل مواد غذائية وإغاثية متنوعة.

كما أوضح أن اللجنة أقامت مخيمًا في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة على مساحة 200 دونم يضم أكثر من 2000 خيمة لإيواء نحو 2000 أسرة، إضافةً إلى مخيم آخر في منطقة “الـ17” بمساحة 17 دونمًا يستوعب نحو 700 عائلة، ومخيم ثالث في جباليا البلد (مخيم حلاوة) الذي يُعد الأكبر من حيث المساحة والسكان بمساحة 70 دونمًا.

واختتم المتحدث الرسمي محمد منصور تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة المصرية مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، حيث تعمل على تجهيز المخيمات، وتوفير المخابز والتكيات، والمواد الطبية، ودعم المستشفيات بالأدوية وعبوات الحليب، مشددًا على أن اللجنة المصرية لن تتراجع عن أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر ستبقى دائمًا سندًا وداعمًا للشعب الفلسطيني في كل الأوقات.