الجيش الإسرائيلي يعلن قتل شخصين بزعم تجاوزهما "الخط الأصفر"

كتب : مصراوي

04:02 م 10/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قتل شخصين في جنوب قطاع غزة، زاعمًا أنهما تجاوزا منطقة "الخط الأصفر" التي تخضع لسيطرته في القطاع.

وزعم الجيش في بيان: "في وقت سابق، تم تحديد مسلحَين يُعبران الخط الأصفر ويقتربان من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مسببَين تهديدا فوريا لها"، مضيفًا: "بعد تحديدهما، قام الجيش الإسرائيلي بضرب المسلحين وقتلهما لإزالة التهديد".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب في 10 من أكتوبر الماضي من عمق محافظات قطاع غزة إلى "الخط الأصفر" بموجب المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الموقع بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.

ووفق الخرائط المنشورة، فإن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع بانتظار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل استكمال تبادل الأسرى والجثث.

الجيش الإسرائيلي قتل شخصين الخط الأصفر

