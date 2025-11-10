"رويترز: سوريا أحبطت محاولتين لاغتيال الشرع من قبل "داعش

دمشق- (رويترز)



قال مسؤولان كبيران، إن سوريا أحبطت محاولتين منفصلتين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت المصادر وهما مسؤول أمني سوري كبير ومسؤول كبير في الشرق الأوسط، إن المؤامرات التي استهدفت حياة الشرع أحبطت خلال الأشهر القليلة الماضية وأكدت على التهديد المباشر الذي يواجهه وهو يحاول تعزيز سلطته في بلد دمرته 14 عاما من الحرب الأهلية.

وقالت المصادر إن مؤامرة داعش في إحدى الحالات كانت تتمحور حول ارتباط رسمي معلن مسبقاً يتضمن الشرع، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل بسبب حساسية الأمر.

ورفضت وزارة الإعلام السورية التعليق.

وقد خرجت هذه المؤامرات المزعومة إلى النور في الوقت الذي تستعد فيه سوريا للانضمام إلى التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية عندما يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرع يوم الاثنين في اجتماع تاريخي في البيت الأبيض ، وهو الأول من نوعه الذي يلتقي فيه رئيس دولة سورية.

حرص الرئيس السوري، الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي بعد أن أطاحت قوات المعارضة التي قادها، بالرئيس بشار الأسد، على الترويج لصورته كقائد معتدل.



وأطلقت وزارة الداخلية السورية خلال نهاية الأسبوع حملة وطنية تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، وألقت القبض على أكثر من 70 مشتبها بهم، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وقال مسؤول أمني سوري كبير إنهم تحركوا بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن المجموعة تخطط لعمليات ضد الحكومة والأقليات السورية.

وكان الهدف من ذلك أيضًا توجيه رسالة مفادها أن المخابرات السورية اخترقت المجموعة بشكل عميق وأن الانضمام إلى التحالف من شأنه أن يضيف قيمة كبيرة للعمليات العالمية ضد المتشددين.

قبل توليه السلطة في هجوم خاطف استمر 11 يوما العام الماضي، كان الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية متمردة كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

لكن الشرع قطع تلك العلاقات في عام 2016 وخاض معارك دامية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لأكثر من عقد من الزمان، ونفذ حملة اعتقالات وعمليات عسكرية ضد خلاياه في معقل هيئة تحرير الشام في إدلب.

حاول تنظيم (داعش) العودة إلى سوريا بعد سقوط الأسد. وسعى إلى تصوير تقارب الشرع مع الغرب وتعهده بالحكم لجميع الطوائف الدينية في سوريا على أنه أمرٌ يتعارض مع الإسلام.