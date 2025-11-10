قرقاش: على الأرجح لن تشارك الإمارات في قوة حفظ الأمن في غزة

وكالات

أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الإثنين، أن بلاده لا تميل إلى المشاركة في القوة الدولية المقترحة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى غياب إطار عمل واضح لتنفيذ مهمتها.

وقال قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: "حتى الآن، لا نرى إطار عمل محددًا لقوة حفظ الاستقرار، وفي ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تشارك الإمارات في مثل هذه القوة".

وكانت المهام المفترضة لهذه القوة تشمل نزع سلاح الفصائل المسلحة، وتفكيك البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، إضافة إلى إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية.

ويرى محللون أن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن إنشاء قوة أمنية دولية في غزة، إلا أن الدول المحتملة لإرسال قواتها تدرس المخاطر والغموض المحيط بمهمة القوة قبل اتخاذ أي قرار.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تصريحات دبلوماسيين ومسؤولين من عدة دول، مفادها أن تقدم تشكيل القوة الدولية لا يزال محدودًا للغاية، بسبب غموض طبيعة مهامها، وهو ما يمثل العقبة الرئيسية أمام إطلاقها.