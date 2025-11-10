إعلان

الهند: انتشار أمني مكثف في جامعة البنجاب عقب دعوة للاحتجاجات

كتب : مصراوي

10:00 ص 10/11/2025

الشرطة الهندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شانديجار (الهند)- (د ب أ)

عززت قوات الشرطة الهندية انتشارها بكثافة داخل وحول حرم جامعة البنجاب، في شانديجار، اليوم الاثنين، عقب دعوة الطلاب للاحتجاج للمطالبة بالإعلان عن انتخابات مجلس أمناء الجامعة.

وتحت شعار "حركة إنقاذ جامعة البنجاب"، ينظم الطلاب احتجاجات ضد قرار الحكومة المركزية، الذي تم سحبه لاحقا، بإعادة هيكلة هيئات إدارة الجامعة، بما في ذلك مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

ونتيجة احتجاجات الطلاب وتصاعد الانتقادات من القادة السياسيين، سحبت وزارة التعليم الهندية يوم الجمعة الماضي أمرها الصادر في 28 أكتوبر بشأن إعادة تشكيل وتكوين مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي في الجامعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الشرطة الهندية انتشار أمني مكثف جامعة البنجاب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة