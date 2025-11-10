

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن"، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اتفقا على تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية، في مؤشر رئيسي على أن الإغلاق الحكومي على وشك الانتهاء.

ووفقا لمصدر مطلع على المسألة، تم التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة حتى 30 يناير.

ومن المقرر، أن تصوت الغرفة العليا الليلة على المشروع، إذ قال المصدر، إن هناك ما يكفي من الديمقراطيين لدفع الخطة.

يذكر أن العام المالي الجديد في الولايات المتحدة بدأ في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية حكومية، مما أدى إلى تعليق العمليات الحكومية وتأثر أكثر من 800 ألف موظف فدرالي.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين في هذا الإغلاق، متعهدا باستخدامه لإجراء تخفيضات كبيرة في القوى العاملة والمدفوعات.

وحذر كفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من أن التوقف الطويل لأعمال الحكومة قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 15 مليار دولار أسبوعيا، في ظل استمرار الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس مع وجود 53 مقعدا فقط في مجلس الشيوخ مقابل الحاجة إلى 60 صوتا لتمرير مشاريع القوانين، وفقا لروسيا اليوم.