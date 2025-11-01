قبيل محادثات غزة.. وزير خارجية تركيا يلتقي قيادات حماس في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مدينة اسطنبول اليوم السبت، أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، حسبما أفادت قناة "تي أر تي" التركية الرسمية.

ويأتي اللقاء قبيل المحادثات المقررة بعد غد الاثنين بين وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية المحتملة.

وقال فيدان إن اجتماع غزة سوف يضم وزراء خارجية الدول الثماني التي التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي، وهي: تركيا، وقطر، والسعودية، ومصر، والإمارات، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا.

وأوضح فيدان أمس الجمعة أن المحادثات ستركز على كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية تتمثل في تشكيل قوة لتحقيق الاستقرار.