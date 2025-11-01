المعارضة في تنزانيا: نتائج الانتخابات الرئاسية "مهزلة للديمقراطية"

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن المعارضة في تنزانيا تقول إن نتائج الانتخابات الرئاسية "مهزلة للديمقراطية".

وفازت سامية سولوحو حسن، اليوم السبت، في الانتخابات الرئاسية في تنزانيا، مما ضمن لها فترة ولاية أخرى وسط أيام من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب اللجنة الانتخابية، فازت سامية بـ98% من الأصوات، لتقترب من الفوز بـ 32 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء من دون مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسية.

وأعرب المراقبون الدوليون عن قلقهم إزاء غياب الشفافية والاضطرابات واسعة النطاق التي أدت، حسب التقارير، إلى مقتل المئات وإصابة المئات.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، بأن انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد يُصعّب التحقق من عدد القتلى. وقد سعت الحكومة إلى التقليل من شأن العنف، ومدّدت حظر التجول في محاولة لقمع الاضطرابات.

وقال جاكوبس موامبيجيل، رئيس اللجنة الانتخابية، أثناء إعلانه النتائج صباح السبت: "أعلن فوز سامية سولوحو حسن في الانتخابات الرئاسية عن حزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM)".

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، أن سامية حصلت على نحو 31.9 مليون صوت، أو 97.66% من إجمالي الأصوات، مع اقتراب نسبة المشاركة من 87% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 37.6 مليون ناخب في البلاد.ش