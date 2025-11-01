أمريكا تحث دول آسيان على الحزم في مواجهة الصين في بحر الصين الجنوبي

كوالالمبور، (ماليزيا)- (أ ب)

حث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت، دول جنوب شرق آسيا على التمسك بموقف حازم وتعزيز قواتها البحرية لمواجهة الأفعال "المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها الصين بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي.

وأعرب هيجسيث في اجتماع عقد بماليزيا مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مجددا عن قلق الولايات المتحدة بشأن ما وصفه بـ "العدوان" الصيني في المياه المتنازع عليها والذي تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، مستشهدًا بحوادث مثل صدم السفن واستخدام مدافع المياه ضدها.

ولا يزال بحر الصين الجنوبي أحد أكثر بؤر التوتر في آسيا.

وتدعي بكين سيادتها على المنطقة بأكملها تقريبًا، بينما تدعي دول آسيان: الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، ملكية المناطق الساحلية والمعالم البحرية أيضًا.

وشهدت الفلبين، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، مناوشات متكررة مع الأسطول البحري الصيني.

ودعت مانيلا بشكل متكرر على استجابة إقليمية أقوى، لكن رابطة الآسيان سعت تقليديًا إلى تحقيق توازن بين الحذر والعلاقات الاقتصادية مع بكين، الشريك التجاري الأكبر للمنطقة.

وانتقد هيجسيث إعلان الصين الأخير بشأن جزر "سكاربورو شول" المرجانية، التي استولت عليها الصين بالقوة من الفلبين في عام 2012، محمية طبيعية.

وقال هيجسيث إن الأعمال الاستفزازية للصين تتحدى وتهدد السيادة الإقليمية في المنطقة.

ورغم تأكيده أن واشنطن تقدر الحوار المستمر مع بكين، قال هيجسيث إن الولايات المتحدة ستراقب سلوك الصين عن كثب.



