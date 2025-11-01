وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع الصين، لافتًا إلى أن رحلته إلى آسيا كانت جزء من الجهود الرامية إلى تقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة.

وأوضح كارني، أن المحادثات مع الصين تشكل نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده عقدت محادثات مع بكين على أعلى مستوى ركزت على القضايا الاقتصادية.

والتقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الجمعة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وقال كارني إن المحادثات مع شي كانت نقطة تحول في العلاقات بعد سنوات من التوتر.

وكان آخر اجتماع رسمي بين زعيمي كندا والصين في عام 2017 عندما أجرى رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو تبادلًا موجزًا للآراء مع شي في اجتماع في سان فرانسيسكو.

وفي السنوات الأخيرة، تم اعتقال مواطنين كنديين وإعدامهم في الصين، وخلصت السلطات الأمنية الكندية إلى أن الصين تدخلت في انتخابات فيدرالية مرتين على الأقل، وفق ما أفادت "رويترز".