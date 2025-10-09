ترجمة- سهر عبد الرحيم:

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه لم يجر تصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال اجتماع المجلس الوزاري، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وتتضمن الوثيقة التي يصوت عليها المسؤولون الإسرائيليون خلال اجتماع الحكومة، والتي حصلت شبكة CNN على نسخة منها، أنه في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة على الخطة، سوف تنتشر القوات العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الأصفر، وهو خط الانسحاب الإسرائيلي الأولي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة.

وفي غضون 72 ساعة من إعادة الانتشار، سيتم إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة و28 أسيرًا متوفين.

وينص القرار على أن جدول إطلاق سراح الأسرى "سيتم تحديده بعناية فائقة لتجنب تعريض حياتهم للخطر أو تأخير إطلاق سراحهم، بالنظر إلى الظروف الفريدة وحالة الأسرى".

وفي حال لم يتم تسليم جميع جثث الأسرى المتوفين، فسيتم اللجوء إلى ملحق سري يتضمن "شروطًا إضافية"، بحسب القرار.

بدورها، ستبدأ إسرائيل بالإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي. ويشمل ذلك 250 سجينًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، والذين سيتم إطلاق سراحهم بموافقة على إبعادهم إلى غزة أو الخارج وعدم عودتهم إلى إسرائيل.

وستفرج إسرائيل أيضًا عن 1700 من سكان غزة و22 قاصرًا، جميعهم لم يشاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023 ولكن تم اعتقالهم بعد ذلك. كما سيتم إعادة جثث 360 شخصًا صنفتهم إسرائيل على أنهم "إرهابيون".