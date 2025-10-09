إعلان

ترامب يعلن موعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة

كتب : مصراوي

07:58 م 09/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسرى الإسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس: "قد ضمنّا إطلاق سراح جميع الأسرى، المتبقين، ومن المفترض أن يُطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وأضاف "الحصول عليهم (الأسرى) عملية معقدة. أفضل ألا أخبركم بما يجب عليهم فعله للحصول عليهم. هناك أماكن لا ترغبون في التواجد فيها، لكننا سنستعيد الأسرى يوم الاثنين، أو الثلاثاء، وسيكون ذلك يومًا مليئًا بالفرح".

وتابع ترامب، تعليقًا على اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة: "أعتقد أنه سيكون سلامًا دائمًا، ونأمل أن يكون سلامًا دائمًا. سلام في الشرق الأوسط"

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين في غزة (20 منهم أحياء). مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الأسرى الإسرائيليين إسرائيل حماس قطاع غزة اتفاق إنهاء الحرب جيش الاحتلال الإسرائيلي موعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)