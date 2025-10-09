ترامب يعلن موعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسرى الإسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس: "قد ضمنّا إطلاق سراح جميع الأسرى، المتبقين، ومن المفترض أن يُطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وأضاف "الحصول عليهم (الأسرى) عملية معقدة. أفضل ألا أخبركم بما يجب عليهم فعله للحصول عليهم. هناك أماكن لا ترغبون في التواجد فيها، لكننا سنستعيد الأسرى يوم الاثنين، أو الثلاثاء، وسيكون ذلك يومًا مليئًا بالفرح".

وتابع ترامب، تعليقًا على اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة: "أعتقد أنه سيكون سلامًا دائمًا، ونأمل أن يكون سلامًا دائمًا. سلام في الشرق الأوسط"

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين في غزة (20 منهم أحياء). مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.