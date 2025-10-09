مسؤول إسرائيلي: لن نسلّم جثماني يحيى ومحمد السنوار لحماس

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن من المستبعد تسليم جثماني قائدي حركة حماس العسكريين يحيى ومحمد السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكان يحيى السنوار، الذي أصبح المطلوب الأول في إسرائيل بسبب تخطيطه لعملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023، قبل استشهاده في أكتوبر 2024.

يأتي خلفه، شقيقه الأصغر محمد السنوار، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، والذي استشهد العام الجاري، قبل أن يعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثمانه في يونيو الماضي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن حركة حماس طالبت بتسلم جثماني الأخوين النوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.