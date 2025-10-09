إعلان

مسؤول إسرائيلي: لن نسلّم جثماني يحيى ومحمد السنوار لحماس

كتب : مصراوي

03:20 م 09/10/2025

يحيى السنوار ومحمد السنوار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن من المستبعد تسليم جثماني قائدي حركة حماس العسكريين يحيى ومحمد السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكان يحيى السنوار، الذي أصبح المطلوب الأول في إسرائيل بسبب تخطيطه لعملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023، قبل استشهاده في أكتوبر 2024.

يأتي خلفه، شقيقه الأصغر محمد السنوار، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، والذي استشهد العام الجاري، قبل أن يعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثمانه في يونيو الماضي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن حركة حماس طالبت بتسلم جثماني الأخوين النوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثامين يحيى ومحمد السنوار حركة حماس وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)