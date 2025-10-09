مسؤول إسرائيلي: الإفراج عن 20 أسيرا من غزة يوم الأحد أو الاثنين

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن من المتوقع الإفراج عن 20 أسير إسرائيلي من غزة يوم الأحد أو الاثنين.

وبحسب تقديرات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تحتجز 48 أسيرا بمن فيهم 20 على قيد الحياة.

باستثناء أسير واحد فقط، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس من أسر جميع من الأسرى خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023. أمّا الآخر، فهو جندي إسرائيلي يُدعى هدار جولدين الذي قُتل عام 2014 ولا تزال جثته محتجزة في غزة.

وتشير التقارير الإسرائيلية، إلى ان معظم الأسرى الذين لا يزالون في غزة هم مستوطنون إسرائيليون، فضلا عن 5 أجانب بينهم 3 من تايلاند، وواحد من تنزانيا، وآخر من نيبال، فيما يُعتقد أن اثنين من بين القتلى يحملان الجنسية الأمريكية.

وفي 7 أكتوبر 2023، أسرت فصائل المقاومة 251 إسرائيليا، إضافة إلى 4 آخرين كانوا محتجزين بالفعل في غزة، وفق شبكة "سي إن إن".

وعلى مدار عامين، عاد 148 أسيرا إلى إسرائيل أطلقت حماس سراح معظمهم في صفقات وقف إطلاق نار جزئية، بينما حُرر 8 منهم بعمليات عسكرية لجيش الاحتلال.

كذلك، أُعيدت جثامين 59 أسيرا إلى إسرائيل، بينهم 3 أسرى تمكنوا من الهرب قبل أن تقتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن طريق الخطأ.

وتسمح المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة. فيما ترجح مصادر إسرائيلية إن حماس قد لا تتمكن من معرفة مكان بعض رفات الأسرى الإسرائيليين القتلى أو ساتعادتهم، وفق "سي إن إن".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.