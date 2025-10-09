السعودية: نأمل أن يفضي وقف الحرب بغزة إلى تحقيق السلام

الرياض- (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن أملها أن يفضي مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف إلى وقف الحرب على غزة، إلى البدء في خطوات تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، "عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل".

وثمنت المملكة" الدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وعبرت المملكة "عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".