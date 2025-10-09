خريطة الانسحابات ومناطق السيطرة في غزة وفق خطة ترامب (صور)

نشر البيت الأبيض خريطة ميدانية لتفاصيل الخطة الأمريكية المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.

وتُظهر الخريطة مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موزعة على ثلاثة خطوط ملونة ومنطقة مظللة، كل منها يحمل دلالة سياسية وأمنية ضمن إطار الخطة.

- اللون الأزرق: مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، ويُعد نقطة الانطلاق في تنفيذ مراحل الانسحاب.

- اللون الأصفر: المرحلة الأولى من الانسحاب، وتتزامن مع عملية الإفراج عن الرهائن.

- اللون الأحمر: المرحلة الثانية من الانسحاب، ونشر قوة الاستقرار الدولية.

- المنظقة المظللة: المرحلة الثالثة والأخيرة من الانسحاب، وتشكل منطقة أمنية عازلة.

وبعد أسبوع تقريباً من نشر الخريطة الأولى، نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته تروث سوشيال خريطة محدثة أكثر تفصيلاً، تُبرز ملامح خط الانسحاب الأولي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وتُظهر الخريطة بوضوح بقاء مدينة رفح ومحور فيلادلفيا، الواقع على الحدود مع مصر، تحت السيطرة الإسرائيلية. كما تُشير في شمال القطاع إلى أن مدينة بيت حانون ستظل ضمن المناطق الخاضعة لإسرائيل.

بينما تشير الخريطة إلى أن مناطق وسط القطاع ومدينة خان يونس ستشهد انسحاباً أكبر للجيش الإسرائيلي.

ولا يبدو من خلال الخريطة أن هناك محاور عسكرية بين الحدود الإسرائيلية مع غزة وحتى البحر، تفصل شمال القطاع عن جنوبه، ما يشي بأن حرية التحرك ستكون مسموحة في إحدى المراحل، إلا أن الجيش الإسرائيلي وجهات حكومية في القطاع حذّرا من التحرك نحو شمال القطاع.