تقارير: مفاوضات شرم الشيخ تشهد بحثًا مستفيضًا لانسحاب إسرائيل من غزة

قال التلفزيون "العربي" القطري نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، تشهد بحثا مستفيضا لملف انسحاب جيش الاحتلال من غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس أوردت اسمي القياديين مروان البرغوثي وأحمد سعدات في قائمة الأسرى التي سلمتها للوسطاء، لافتة إلى أن سيتم التفاوض بشأن أسماء الأسرى اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول كبير في حركة حماس، الأربعاء، أن هناك تفاؤل في المفاوضات؛ مؤكدا أن الأجواء إيجابية للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة وبذلك "نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأربعاء عن نخالة قوله: "يجب أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن من التضحيات".

وأضاف أن "خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان الشعب الفلسطيني الاستسلام الكامل للعدو".

وانطلقت في شرم الشيخ لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.