أردوغان لـ إسرائيل: لا سبيل لتحقيق أي شيء بالوحشية والعربدة

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أكبر عقبة أمام السلام في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها التي تقوّض المناخ الإيجابي رغم الدعوات الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان في منشور باللغة العربية على حسابه بمنصة "إكس"، إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تدرك أنه لا سبيل لتحقيق أي شيء من خلال سفك الدماء أو المجازر أو العربدة أو الوحشية.

إن من الحقائق الثابتة أن "السلام ليس طائرا ذا جناح واحد".



حيث أن تحميل حماس والفلسطينيين عبء السلام بأكمله ليس عادلا ولا صحيحا ولا واقعيا.



إن الهجمات الإسرائيلية تمثل أكبر عقبة أمام السلام في الوقت الحالي.



إسرائيل تواصل هجماتها التي تقوّض المناخ الإيجابي، رغم الدعوات الواضحة… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 8, 2025

وأوضح أردوغان، أن الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد يتصدران قائمة المسائل التي يتناولها في اجتماعاته مع زعماء العالم، مضيفا "أمنيتنا الكبرى هي أن تنتهي معاناة سكان غزة المظلومين المستمرة منذ عامين في أقرب وقت ممكن".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تريد أن تنقذ المنطقة سريعا من هذا الظلم عبر دعم فعال لجهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب.