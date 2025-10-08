مقتل نحو 15 شخصا إثر انهيار أرضي دفن حافلة شمال الهند

(أ ب)

ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن دفن انهيار أرضي ضخم حافلة في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

وكانت الحافلة تسير على طريق جبلي قرب منطقة بيلاسبور، عندما وقع انهيار أرضي في أعقاب أيام من سقوط أمطار غزيرة. وكان على متن الحافلة في ذلك الوقت من 20 إلى 25 راكبا على الأقل. وذكرت الشرطة أن من بين القتلى تسعة رجال وأربع نساء وطفلين.

وتم إنقاذ ثلاثة أطفال مصابين ونقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج، حسب بيان صادر عن مكتب سوخفيندر سينج سوخو، أعلى مسؤول منتخب في الولاية.

وقالت الشرطة، إن عمليات إنقاذ استمرت اليوم الأربعاء، في محاولة للعثور على المزيد من الركاب المفقودين الذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتساقطت أمطار بشكل متقطع على المنطقة منذ أمس الأول الإثنين، مما جعل المنحدرات الجبلية الهشة غير مستقرة.

وقدمت الرئيسة دراوبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيهما في أعقاب الانهيار الأرضي المميت .

وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مختلف أنحاء منطقة جنوب آسيا، والتي تشمل الهند وباكستان وبنجلاديش وبوتان وسريلانكا وأفغانستان وجزر المالديف ونيبال.

يذكر أن فيضانات عارمة اجتاحت قرية بأكملها في ولاية أوتاراخاند بشمال الهند في أغسطس، بينما لقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في نيبال المجاورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب انهيارات طينية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة.