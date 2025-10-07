مصراوي

قال خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، إن الاحتلال الإسرائيلي غير مضمون إطلاقاً، وأنه في هذه الحرب نكث الاحتلال على الاتفاق الأول المبرم في نوفمبر وديسمبر 2023، كما لم يلتزم بالاتفاقات التي تمت في يناير 2025، حيث عاد مجدداً إلى الحرب.

وأضاف الحية، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ لم يلتزم بوعوده، وأن حركة حماس جربته مرتين خلال هذه الحرب، لذلك، أكد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية من المجتمع الدولي، ومن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، ومن الدول الراعية للمفاوضات.

وأشار إلى أن حركة حماس جاهزة بكل استعداد وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، بما يضمن انتهاء الحرب إلى الأبد، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة لشعب فلسطين، وفق أهدافه المشروعة، مثل باقي شعوب المنطقة.