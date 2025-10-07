إعلان

الجزيرة: رئيس المخابرات التركية سيشارك في مفاوضات شرم الشيخ غدًا

كتب : مصراوي

08:12 م 07/10/2025

إبراهيم قالين

وكالات

قالت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصدر رسمي تركي، الثلاثاء، إن رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين سيشارك في مفاوضات غزة غدا بمدينة شرم الشيخ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، كانوا من بين الحاضرين في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن ويتكوف وكوشنر أطلعا الحاضرين على وضع المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، التي بدأت يوم أمس الاثنين، وكلك الرسائل الأخيرة التي تلقوها من الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

وكشفت المصادر، أن المفاوضات في مصر ركّزت على الطبيعة الفنية وتحديد الفجوات المتبقية، مؤكدين أنه لن يتم التوصل إلى وقت حاسم سوى بوصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ صباح الأربعاء.

إبراهيم قالين المخابرات التركية تركيا مفاوضات شرم الشيخ غزة

