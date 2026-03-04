إعلان

أبو الغيط يحذر إيران من استمرار الهجوم على دول الخليج

كتب : مصراوي

11:37 م 04/03/2026

أحمد أبو الغيط

القاهرة (د ب أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن إدانته مجدداً للهجمات الإيرانية ضد دول عربية، ووصف الوضع بأنه خطير.

وقال أبو الغيط:"من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران. لابد أن يستفيقوا ويصححوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان".

وأضاف أبو الغيط في تصريح صحفي بمقر الجامعة اليوم الأربعاء: "الهجمات التي يتم تنفيذها من جانب إيران هي هجمات مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار سيترك أثراً عميقاً في مستقبل الأيام".

وأوضح الأمين العام: "لا أحد يقلل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة.. بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة وأن عدداً من الدول العربية عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية. هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه وأن يوقفوا هجماتهم فوراً".

